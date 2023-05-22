МТС обеспечила скоростным интернетом общежитие для будущих олимпийских чемпионов Иркутска. Фото: пресс-служба МТС

Цифровая экосистема МТС построила сеть фиксированной связи в общежитии училища олимпийского резерва Иркутска. Скоростной домашний интернет стал доступен студентам и преподавателям, проживающим в общежитии на улице Лермонтова.

Более 120 студентов и педагогов, проживающих в общежитии №1 Училища олимпийского резерва г. Иркутска, теперь могут пользоваться быстрым интернетом для учебы и общения с преподавателями и близкими. Для самоподготовки в общежитии есть учебная комната с компьютерной техникой, где студенты могут работать над проектами, участвовать в вебинарах и проходить тесты онлайн.

«В училище олимпийского резерва Иркутска более половины обучающихся проживают в общежитии. Это ребята из Иркутской области, Усть-Ордынского округа, а также из Якутии, Бурятии и других регионов. На время учебы общежитие для них становится вторым домом. Уверен, что фиксированный интернет МТС поможет им не только на отлично проходить учебный процесс, но и в свободное время пользоваться развлекательными сервисами нашей экосистемы - онлайн-кинотеатром KION, библиотекой Строки, МТС Music и многими другими» -- отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.