В Иркутске на участке улицы 2-я Железнодорожная заменили верхний слой дорожного покрытия Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В ночь на 23 мая на участках улиц 2-я Железнодорожная и Сергеева заменили верхний слой дорожного покрытия. Работы выполняет предприятие «Иркутскавтодор».

-Днем на этих дорогах интенсивное движение, соответственно, провести ремонт большими картами попросту невозможно. Поэтому ремонтные бригады приступили к работе только после 23.00, - пояснил директор предприятия Василий Ефремов.

Сначала подрядчики выполнили фрезерование дорожного полотна, а затем начали укладку нового асфальта.

Помимо этого, также ночью начали устранять повреждения струйно-инъекционным методом на участках Улан-Баторской, Ольховой, Верхней Набережной.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области по материалам прокуратуры заведено уголовное дело о повреждении объекта археологического наследия с причинением ущерба в размере 6,8 миллиона рублей.