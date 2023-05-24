26 мая в России свой профессиональный праздник отмечают сварщики

Евгений Конвалюк, сварщик АНХК. Фото: Анна ХОРОЛЬСКАЯ

В последнюю пятницу мая, которая в этом году выпадает на 26-е число, в России свой профессиональный праздник отмечают сварщики. Почему именно в этот день? Конец весны - время разгара ремонтных работ. Впрочем, дел у таких специалистов достаточно круглый год. О тонкостях профессии рассказал электрогазосварщик ремонтного производства Ангарской нефтехимической компании Евгений Конвалюк, который в этом году стал победителем в конкурсе профмастерства.

Евгений окончил ангарский профессиональный лицей № 32. Основная его профессия - техник-механик, а сварочному делу учился дополнительно, никак не думая о том, что это станет делом жизни. Вернувшись из армии, он устроился на одно из ангарских предприятий, где обучился азам профессии. В АНХК пришел уже сварщиком 6-го разряда. Однако, несмотря на неплохой опыт - он хорошо изучил электросварку и аргоновую, пришлось учиться новому, в том числе и газосварке. И тут Евгению очень повезло с наставником.

- Юрий Иванович Щербаченко постарался передать мне весь свой опыт, а главное, научил предельной аккуратности в работе, за что я ему очень благодарен. Теперь на его примере стараюсь делиться опытом с коллегами.

Работы на ремонтном производстве действительно хватает - плановый ремонт, обслуживание оборудования, срочные задачи. Бригада сварщиков понимает - от качества их работы зависит весь технологический процесс, поэтому стараются максимально качественно выполнять поставленные перед ними задачи.

- Коллектив у нас подобрался очень профессиональный, опытный, с такими коллегами работать легко, - делится Евгений.

Впрочем, опыт наставничества в компании всегда приветствуется. Как и возможность профессионального роста и совершенствования - именно с этой целью и проводятся ежегодные конкурсы профессионального мастерства.

И все же, как стать самым лучшим? Наш герой скромничает: просто повезло. На самом деле везение в конкурсе профмастерства, который проводится в компании каждый год, - далеко не определяющий фактор. Сначала участники отвечают на 40 теоретических вопросов, в числе которых не только узкоспециальные, но и касающиеся охраны труда, а потом практика. Заваренный конкурсантами стык проверяется не только визуально, но и с помощью рентгенограммы - чтобы шов был в идеальном состоянии! Впрочем, Евгению эти этапы хорошо знакомы, ведь он участвует в конкурсе пятый год подряд, а лучшим становится уже второй раз!

- Секрет прост: главное - хорошо делать свою работу, - считает Евгений. - В нашей профессии основное качество - внимательность.

Хороший работник обязательно должен хорошо отдыхать. Для Евгения лучший выходной - это проведенный с семьей на природе. Очень любят они бывать на Байкале, часто приезжают в Аршан. Много лет Евгений поглядывал на окрестные горы и терпеливо ждал, пока подрастут дети, чтобы попробовать покорить пока небольшую и самую популярную у местных туристов вершину. В этом году они планируют наконец-то попробовать. И у них обязательно получится!