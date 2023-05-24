В Иркутске женщина стала жертвой мошенников при поиске удаленной работы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске женщина стала жертвой мошенничества при попытке поиска работы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - 41-летняя домохозяйка еще полгода назад оставила заявку на одном из сайтов объявлений - хотела трудоустроиться удаленным сотрудником, - говорят в полиции.

После ей стали звонить неизвестные, рассказывать, что они являются как раз-таки сотрудниками аналитической компании, которая в поисках специалистов на "удаленку".

Женщина по рекомендациям звонивших она установила специальное приложение для обучения. После жительница оформила несколько кредитных карт для действий по дальнейшему трудоустройству. Потом она в течение нескольких дней переводила заемные деньги якобы на платформу личного кабинета.

В результате женщина отдала мошенникам примерно 750 тысяч рублей.