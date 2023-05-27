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НовостиПроисшествия27 мая 2023 8:58

27-летний мотоциклист погиб, сбив корову около Савватеевки ночью 27 мая

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
27-летний мужчина ехал ночью 27 мая на мотоцикле марки «Ирбис ТТР 225» по Ангарскому городскому округу.

27-летний мужчина ехал ночью 27 мая на мотоцикле марки «Ирбис ТТР 225» по Ангарскому городскому округу.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

27-летний мужчина ехал ночью 27 мая на мотоцикле марки «Ирбис ТТР 225» по Ангарскому городскому округу, когда на дорогу вышла корова. Сибиряк не смог увернуться и сбил животное. В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы, которые были не совместимы с жизнью. Смертельно ДТП произошло около села Савватеевка Ангарского городского округа в 2:30. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

- В Ангарском городском округе сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП с погибшим мотоциклистом, - говорят в ведомстве.

Напомним, что недавно госавтоинспекция по Иркутской области рассказывала, что с начала 2023 года в Иркутске и прилегающем районе пострадали 15 дете, а еще двое погибли. Всего сотрудники дорожной полиции составили более 800 административных материалов на водителей, которые перевозили детей без удерживающего кресла.