1 сентября Иркутское суворовское военное училище примет курсантов

Сейчас в бывшем военном городке ИВАТУ полным ходом идет строительство образовательного учреждения. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Недавно глава Иркутской области посетил Суворовское училище в Иркутске. Сейчас в бывшем военном городке ИВАТУ полным ходом идет строительство образовательного учреждения. Ранее там находилось Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (ИВВАИУ). Но Суворовское станет первым училищем в Сибирском федеральном округе.

Уже с приходом осени – 1 сентября 2023 года будет сдан основной корпус со спальными помещениями на 240 мест и медпунктом. Также строители возведут спальный корпус на 180 мест, реконструируют пеший манеж, а точнее корпус, где ребята смогут дополнительно заниматься. Кроме этого, там будет расположен спортзал. Не стоит забывать и про столовую на 420 мест. Все спортивные помещения приведут в порядок, а на территории проведут облагораживание.

- Глава региона лично осмотрел объекты на стройплощадке, особое внимание уделил спальному корпусу, где будут проживать курсанты. Построены все три его этажа, выполнены кровля и остекление, внутри идет отделка комнат, - сообщают в правительстве Иркутской области.

Сейчас на площадке работники прокладывают сети водо-, тело- и электроснабжения. Стоит отметить, что к декабрю училище будет сдано полностью. К зиме достроят бассейн и парковку.