3,4 тысяч сосен высадили жители Иркутска в Кайской роще

В 2023 году акция состоялась в 12-й раз. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Недавно в рамках ежегодной экологической акции «Посади дерево – подари планете жизнь» сибиряки высадили 3 тысяч сосен в Кайской роще Ботанического сада Иркутского государственного университета. Стоит отметить, что мероприятие посетил мэр города Руслан Болотов.

– Мы видим, что сегодня здесь иркутяне всех возрастов: дети, молодежь, старшее поколение. Так передаются наши лучшие традиции. Это и уважение к труду, природе, и ответственность перед местом, где живешь и следующими поколениями. Сегодня в Кайской роще высадили тысячу сосен. Большими деревьями их увидят уже наши внуки. Вместе мы заботимся о будущем нашего города, своими руками делаем его более зеленым и комфортным, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

К слову, в Ботанический сад приехали экологи, волонтеры, представители общественных организаций и коммерческих предприятий, депутаты городской Думы, студенты и школьники. Все они дружно высаживали молодые сосны. Кстати, в 2023 году акция состоялась в 12-й раз. За все это время участие в мероприятие приняли 13 тысяч человек. Сибиряки посадили около 35 тысяч деревьев на площади 15 гектаров.