Роллердром и поле для мини-футбола открыли в микрорайоне Солнечном в Иркутске

В Иркутске проживает большое количество любителей экстремального спорта. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Недавно для жителей микрорайона Солнечный прошло радостное событие. Ведь для молодежи открыли современную спортивную площадку. Теперь ребята Октябрьского округа могут отдохнуть в еще одном парке для активного отдыха. Так, на берегу реки Ангары рядом с гимназией № 25 обустроили современный роллердром и поле для мини-футбола с искусственным газоном. Об этом КП-Иркутск рассказали в мэрии Иркутска.

– Эта площадка – пример хорошего и ответственного отношения бизнеса к своему родному городу. Иркутские компании вложили собственные средства, чтобы ее создать. В планах благоустроить прилегающую территорию. Уверен, что здесь всегда будет много детей, взрослых, любителей мини-футбола, экстремального спорта и активного отдыха, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Администрация отмечает, что в Иркутске проживает большое количество любителей экстремального спорта. Власти города надеется, что парк будет пользоваться успехом среди молодежи.