В Братске простились с погибшим в зоне СВО Алексеем Акимовым

Жизнь бойца оборвалась при выполнении боевых задач. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Братске простились с погибшим во время специальной военной операции Алексеем Акимовым. Жизнь бойца оборвалась при выполнении боевых задач. Об этом рассказал глава города Сергей Серебренников в своем телеграм-канале.

- Алексей Александрович жил тружеником, а ушел солдатом, отдавшим жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Приношу глубокие соболезнования родным и близким героя. Это невосполнимая потеря. Мы должны быть достойными памяти тех, кто погиб в борьбе со злом, мужественно исполнив свой воинских долг. Их имена – навсегда в нашей памяти вместе с именами, выбитыми на Мемориале Славы. Это люди одного подвига. Вечная слава героям, погибшим, защищая Отечество, - говорится в сообщении.

Известно, что мужчина родился в Братске 10 декабря 1984 года. После окончания школы, поступил в Братский индустриально металлургический техникум на специальность слесаря-ремонтника. С 2004 по 2006 год проходил срочную службу в армии. Затем устроился на работу в литейный цех БрАЗа. В январе этого года принял решение принять участие в СВО, подписал контракт. Погиб под Артемовском. В родном городе у бойца остались мать, отец и дочь.

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