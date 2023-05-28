В Иркутске откроется персональная выставка художницы Регины Присяжниковой

В коллекции собраны картины, которые художница создавала последние годы Фото: арт-галерея «Диас».

Во вторник, 30 мая, запланировано открытие персональной юбилейной выставки «Остальные 363» сибирской художницы Регины Присяжниковой. С ее творчеством можно будет ознакомиться арт-галерее «Диас», по адресу ул. Седова, 40. Об этом сообщается на официальном сайте арт-галереи «Диас».

- Находясь в любимой школе, в мастерской, путешествуя по городам и странам, Регина везде находит вдохновение. В картинах художницы – залитые солнцем площади Рима, тесные улочки старинного Феса, храмы загадочной Камбоджи и знойная пустыня Иордании, - говорится в сообщении.

Выставка «Остальные 363» - это коллекция картин, которые художница создавала последние годы. Имя Регины Присяжниковой известно далеко за пределами области. С творчеством художницы знакомы как в городах Сибири, так и в центральной части России. Выставка продлится до 30 июня 2023 года. Галерея работает ежедневно, с 10:00 до 19:00. Ранее КП-Иркутск сообщала, что в августе в областной центр приедет театр имени Е. Вахтангова. Актерская труппа представит жителям и гостям города пять спектаклей.