Ход строительства Суворовского училища проверили в Иркутске

Суворовское училище станет первым в Сибирском федеральном округе. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Власти проверили ход строительства Суворовского училища в Иркутске. Работы ведутся на территории бывшего военного городка, где ранее было расположено Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (ИВВАУ). Суворовское училище станет первым в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- К 1 сентября этого года планируется отреставрировать основной корпус со спальными помещениями, медпункт, возвести дополнительный спальный корпус. Также в планах реконструировать пеший манеж со спортивным залом, создать новую столовую, два контрольно-пропускных пункта, обустроить все спортивные объекты, проложить инженерные сети и провести благоустройство территории, - говорится в сообщении.

На сегодняшний день, построены три этажа спального корпуса, готова кровля и остекление, в комнатах осуществляется внутренняя отделка. Строители ведут работы по возведению всех сооружений, прокладывают коммуникации. Власти планируют, что уже к 1 сентября 2023 года будет сдан первый этап строительства. Это все здания, кроме бассейна и автостоянки. Известно, что набор кандидатов на поступление в 5,6,7 классы учебного заведения будет проходить до конца мая. На сегодняшний день документы подали почти 300 человек.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре, на улице Баррикад к 2025 году построят тепловой луч и канализационный коллектор. Стоимость работ составит 6,3 миллиарда рублей.