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НовостиОбщество28 мая 2023 6:18

Две вышки сотовой связи установят в Ольхонском районе в этом году

Они будут действовать в селе Онгурен и деревне Таловка Ольхонского района
Виктория КУДАЕВА
На Малом море озера Байкал в этом году установят две вышки сотой связи стандарта 4G

На Малом море озера Байкал в этом году установят две вышки сотой связи стандарта 4G

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Малом море озера Байкал в этом году установят две вышки сотой связи стандарта 4G. Они будут действовать в селе Онгурен и деревне Таловка в Ольхонском районе. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На территории Ольхонского района находится 41 населенный пункт. Из них не обеспечены мобильной связью четыре. Это деревни Куяда, Куртун, Кочерикова, Песчаная. В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» на территории Ольхонского района к сети Интернет подключено 17 социальных объектов, - говорится в сообщении.

Одной из сложностью в проведении интернета в населенные пункты Ольхонского района являются ограничения, связанные с соблюдением экологических норм. Для проведения работ специалисты находятся в постоянном взаимодействии с сотрудниками Прибайкальского национального парка.