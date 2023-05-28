В Тулунском районе отремонтируют библиотеку и построят клуб

Возведение клуба начали еще в 2020 году и планировалось, что он откроет свои двери в марте прошлого года. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В селе Едогон Тулунского района начался капитальный ремонт библиотеки. На эти цели выделено 7 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Строители заменили венцы деревянного здания, приступили к созданию новой кровли. Затем отремонтируют полы, заменят окна, входную дверь и линолеум, установят электрокотел отопления, покрасят стены и потолки. Планируется, что работы завершатся к концу лета. В год библиотеку посещает более 5,5 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

А в селе Писарево тем временем завершается строительство одноэтажного культурно-досугового центра. Его возведение начали в 2020 году и планировалось, что он откроет свои двери в марте прошлого года. Однако стройнадзор нашел нарушения, которые отказался исполнять подрядчик. Власти планируют устранить недостатки и ввести объект в эксплуатацию. Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре, в микрорайоне Солнечный открыли современный ролледром и поле для мини-футбола. Площадка станет местом времяпрепровождения молодежи и любителей спорта.