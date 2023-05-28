В Иркутске проходит масштабная реконструкция здания цирка

Планируется, что работы завершатся к декабрю следующего года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Капитальный ремонт проходит в Иркутском цирке. Власти региона решили проверить ход проведения работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В здании идут подготовительные работы. Демонтаж конструкций, коммуникаций, разбор старой мебели. А также демонтаж купола. Он разобран уже на 50%. Внутри снят утеплитель, очищены конструкции, чуть позднее начнут разбор наружной части. Работы начались в феврале и сейчас идут по графику, - говорится в сообщении.

После того как завершится демонтаж, начнется основной этап работы. Известно, что в здании появится новый купол, обновленный фасад, будут улучшены условия содержания животных. Также строители полностью заменят все инженерные коммуникации, система вентиляции. Планируется, что работы завершатся к декабрю следующего года. Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре полным ходом идет строительство Суворовского училища. Учебное учреждение откроет свои двери в сентябре 2023 года.