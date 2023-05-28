Жители Качугского района обеспокоены обеспечением лекарствами и состоянием автодорог

Руководитель следственного управления СК встретился с жителями села Верхоленск Фото: Олег ЗОЛОТО

Руководитель СУ СК России по Иркутской области Анатолий Ситников встретился с жителями села Верхоленск и близлежащих населенных пунктов. Этом сообщает пресс-служба регионального СК.

- Руководитель следственного управления держит под личным контролем вопросы, которые связаны с транспортной доступностью, состоянием автомобильных дорог, а также обеспечением лекарствами жителей некоторых отдаленных поселков в Качугском районе. Следователям стало известно об этих проблемах в декабре 2022 года после того как их озвучили в СМИ. Была начата доследственная проверка, - говорится в сообщении СУ СК Иркутской области.

На встрече также присутствовали министр транспорта и дорожного хозяйства, министр цифрового развития и связи, а также заместитель министра лесного хозяйства Иркутской области. Они рассказали о состоянии автомобильных дорог, сотовой связи, а также об обеспечении местных жителей древесиной. Главы сельских поселений ответили на злободневные вопросы. Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре проходит капитальный ремонт цирка. В здании идут подготовительные работы. Они завершатся к декабрю следующего года.