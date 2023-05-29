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НовостиОбщество29 мая 2023 2:38

Более 150 спецмашин вышли на ремонт дорог на севере Иркутской области

Работы ведутся силами Дорожной службы региона
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Более 150 спецмашин вышли на ремонт дорог на севере Иркутской области

Более 150 спецмашин вышли на ремонт дорог на севере Иркутской области

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На севере Иркутской области полным ходом идет ремонт дорог. Более 150 единиц техники выведено на участки трасс в Киренском, Казачинско-Ленском и Жигаловском районах. Работы ведутся силами Дорожной службы региона и компании «Газпром Инвест». Об этом сообщает губернатор Игорь Кобзев.

- Это необходимые меры, поскольку на севере сейчас началась оттайка грунта, соответственно на дорогах, которыми пользуются большегрузы, возникают сложности, - отмечает в соцсетях глава Приангарья.

На участках дорог «Киренск – Орлово» и «Киренск – Казачинское» завезут скальный грунт, после чего приводить их в порядок будут с помощью тяжелой техники. Также в две смены проходит дополнительная отсыпка в Казачинско-Ленском районе на участках «Окунайский – Магистральный» и «Окунайский – Типуй».

Напомним, ранее руководитель СУ СК России по Иркутской области Анатолий Ситников встретился с жителями отдаленных сел Качугского района. Глава ведомства держит под личным контролем вопросы, которые связаны с транспортной доступностью, состоянием автомобильных дорог, а также обеспечением лекарствами.