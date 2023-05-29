Более 150 спецмашин вышли на ремонт дорог на севере Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На севере Иркутской области полным ходом идет ремонт дорог. Более 150 единиц техники выведено на участки трасс в Киренском, Казачинско-Ленском и Жигаловском районах. Работы ведутся силами Дорожной службы региона и компании «Газпром Инвест». Об этом сообщает губернатор Игорь Кобзев.

- Это необходимые меры, поскольку на севере сейчас началась оттайка грунта, соответственно на дорогах, которыми пользуются большегрузы, возникают сложности, - отмечает в соцсетях глава Приангарья.

На участках дорог «Киренск – Орлово» и «Киренск – Казачинское» завезут скальный грунт, после чего приводить их в порядок будут с помощью тяжелой техники. Также в две смены проходит дополнительная отсыпка в Казачинско-Ленском районе на участках «Окунайский – Магистральный» и «Окунайский – Типуй».

Напомним, ранее руководитель СУ СК России по Иркутской области Анатолий Ситников встретился с жителями отдаленных сел Качугского района. Глава ведомства держит под личным контролем вопросы, которые связаны с транспортной доступностью, состоянием автомобильных дорог, а также обеспечением лекарствами.