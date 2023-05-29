14 стихийных свалок ликвидируют в Усолье-Сибирском в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Усолье-Сибирском стартовали закупка мусорных контейнеров и обустройство площадок. Идет заливка бетонных оснований. Всего на эти цели в 2023 году городу выделили 22 миллиона рублей. Еще 20 миллионов пойдут на ликвидацию 14-ти несанкционированных свалок. Об этом сообщаю в пресс-службе правительства Приангарья.

- На предоставленную субсидию в этом году муниципалитет оборудует 78 контейнерных площадок, 51 из них будет для раздельного сбора отходов, - отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

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