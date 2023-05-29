Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Иркутской области 29 мая Фото: Иван МАКЕЕВ

29 мая погода радует иркутян: солнце все больше и больше греет по-летнему. В столице Приангарья в понедельник облачно, однако дождя не ожидается. Синоптики обещают тепло до +21...+23 градусов, а также ветер с порывами 6-11 м/с. Стоит отметить, что местами по региону установится чрезвычайная пожароопасность лесов. Это значит, что посещать их в этот период запрещено.

- В части районов Иркутской области возможны кратковременные дожди, грозы, - говорят специалисты Иркутского УГМС. - В южных районах преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

При этом, столбик термометра поднимется до отметок +20...+25 градусов, при облачной погоде может похолодать до +10...+15. Также ожидаются заморозки до -4.

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