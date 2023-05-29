Паромное сообщение через реку Лена закрыли для большегрузов в Киренском районе Фото: Иван МАКЕЕВ

На севере Приангарья стартовал ремонт дорог. Тяжелая техника вышла сразу на несколько участков трасс, на части объектов рабочие трудятся в две смены. В связи с этим были введены временные ограничения движения, однако многие автомобилисты их проигнорировали. Властями было решено предпринять другие меры.

- Важный момент – на время распутицы по дороге Киренск-Орлово было введено временное ограничение на проезд грузового транспорта. Однако не все водители его соблюдали, - написал в соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - В итоге, после совещания с главой района Кириллом Викторовичем Свистелиным принято решение, опять-таки временно, остановить паромное сообщение через реку Лена для грузового транспорта. Это просто необходимо, чтобы дорожные рабочие привели трассу в надлежащее состояние.

Напомним, в Балаганском районе возбуждено уголовное дело по факту травмирования малолетнего ребенка при обрушении стены заброшенного здания. 9-летний мальчик играл с друзьями, когда на него рухнули кирпичи. К счастью, его удалось спасти. Школьник находится в Иркутской детской областной больнице.