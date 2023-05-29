В Иркутской области поймали 17-летнего молодого человека, помогавшего мошенникам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники полиции Слюдянского района задержали несовершеннолетнего дроппера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Известно, что в отделение полиции поступил сигнал о том, что к 84-летней пенсионерке должен приехать молодой человек за деньгами. Женщине звонили неизвестные и уверяли в том, что ее дочь - участница ДТП, - говорят в МВД.

После этого звонившие попросили заплатить. Деньги нужны были якобы на дорогостоящее лечение пострадавшим. К месту происшествия тут же выехали сотрудники полиции. Они задержали курьера, который хотел забрать деньги у пенсионерки. Как итог, это был 17-летний житель города Усолье-Сибирское.

Он рассказал, что ему в социальной сети пришло сообщение о заработке. После чего поступило ряд заданий, где ему необходимо приезжать по определенным адресам, забирать деньги и переводить их на номера карт.