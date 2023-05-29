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НовостиОбщество29 мая 2023 8:52

Книгу Станислава Гольдфарба «Волшебный меч курыкан» удостоили международной награды

Итоги конкурса подвели в Уфе
Елена СИНИЦА
Книгу Станислава Гольдфарба «Волшебный меч курыкан» удостоили международной награды

Книгу Станислава Гольдфарба «Волшебный меч курыкан» удостоили международной награды

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Книга Станислава Гольдфарба «Волшебный меч курыкан» удостоена международной награды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска в своих социальных сетях.

-В Уфе подвели итоги конкурса «Книга года на земле Урал-Батыра». Так, в номинации «Издание, вносящее вклад в диалог культур» диплом третьей степени присужден издательству, которое выпустило приключенческую повесть «Волшебный меч курыкан», - говорят в администрации города.

Эту книгу написал доктор исторических наук, председатель Общественной палаты Иркутска Станислав Гольдфарб. В повести представлена история таинственного народа курыканы. Согласно легенде, этот народ является предком якутов.

Сам автор отметил, что для него большая честь - выдвижение повести на такой конкурс. Подчеркнем, что в конкурсе принимали авторы из разных регионов нашей страны. Кроме этого, были участники из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси. В совокупности поступило порядка 80 заявок.