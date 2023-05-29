В Иркутске на Иннокентьевском мосту в ДТП 28 мая 2023 года погиб мотоциклист. Фото: госавтоинспекция региона

В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, в результате которой погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Авария случилась 28 мая примерно в 23.00 на Иннокентьевском мосту. Там проезжал водитель мотоцикла «Сузуки» без государственного номера и не имея соответствующей категории в водительском удостоверении. Более того, он также был лишен прав, - говорят в МВД.

Как итог, в один момент он столкнулся с «Тойота Пробокс», которая ехала в попутном направлении. В результате мотоциклист скончался до того, как приехала скорая помощь.

Сейчас по факту данного ДТП назначена всесторонняя проверка, в ходе которой выясняются все факторы и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Слюдянского района задержали несовершеннолетнего дроппера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.