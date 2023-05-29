В Иркутской области начаты работы по лесовосстановлению

Сезон лесовосстановления начался в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сезон лесовосстановительных работ начался в южных районах Иркутской области. Они проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

– Исполнители проводят работы в рамках госзадания и по контрактам в Аларском, Ангарском, Баяндаевском, Заларинском, Иркутском, Усольском и Шелеховском лесничествах, – рассказал осуществляющий полномочия министра лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

По словам главы ведомства, сейчас проводится дополнение лесных культур там, где по результатам осенней инвентаризации приживаемость посаженых ранее сеянцев признана недостаточной. К посадке новых деревьев приступили и арендаторы лесных участков. Работы уже проведены на площади 9,4 тысячи гектаров, в том числе по искусственному лесовосстановлению на площади 2,5 тысячи гектаров.

В своем послании к Законодательному собранию Иркутской области глава региона Игорь Кобзев поставил задачу уже в следующем году выйти на 100% показатель соотношения восстановленных лесов к выбывшим. В 2023 году планируется провести лесовосстановление на общей площади 176,4 тысячи гектаров. Работы будут выполнены выполнить в полном объеме.