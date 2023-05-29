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НовостиОбщество29 мая 2023 12:22

В зоогалерее Иркутска выхаживают маленького потерявшегося медвежонка

Сначала его приняли за енота
Елена СИНИЦА
В зоогалерее Иркутска выхаживают маленького потерявшегося медвежонка. Фото: зоогалерея Иркутска

В зоогалерее Иркутска выхаживают маленького потерявшегося медвежонка. Фото: зоогалерея Иркутска

Сотрудники Иркутской зоогалереи выхаживают истощенного медвежонка. Животное нашли недалеко от Малого Голоустного 8 мая. Об этом сообщает ИА "Альтаир" со ссылкой на пресс-службу зоогалереи.

-Изначально медвежонка нашли в пикниковой зоне, его учуяла собака. Сначала показалось, что это больной енот. Но нет - маленький медвежонок, - сказали в зоогалерее.

Конечно же, сначала специалисты попробовали поискать маму-медведицу, но оказалось, что ее рядом с медвежонком уже не было дней шесть-семь, по оценке ветеринара.

Ранее сообщалось, что отдел ПЦР-диагностики появится в усольской станции по борьбе с болезнями животных. Подобное оборудование в нашем регионе устанавливается впервые. Оно позволит выявлять различные инфекционные и наследственные заболевания не только в острой и хронической стадии, но задолго до появления явных симптомов.