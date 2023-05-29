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НовостиОбщество29 мая 2023 13:38

В Иркутске приступили к мытью памятников и арт-объектов

Летом работы проводят ежемесячно
Елена СИНИЦА
В Иркутске приступили к мытью памятников и арт-объектов

В Иркутске приступили к мытью памятников и арт-объектов

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На общественных пространствах Иркутска моют памятники арт-объекты. Как сообщили в МКУ «Городская среда», высокие монументы приводят в порядок с помощью автовышки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Летом мойка выполняется ежемесячно более чем на 50 объектах. Как правило, процедура занимает несколько дней. Сначала наносится мыльный раствор, после под сильным напором подается вода, которая и очищает поверхность, - говорит директор учреждения Марина Шевела.

Например, уже проводятся работы в Октябрьском округе. В частности, уже вымыты памятник маршалу Жукову в Солнечном, часы на бульваре Постышева, мемориал в честь работников кирпичного завода, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как говорит подрядная организация, для проведения работ задействованы семь единиц техники и 122 человека.