В Иркутске приступили к мытью памятников и арт-объектов Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На общественных пространствах Иркутска моют памятники арт-объекты. Как сообщили в МКУ «Городская среда», высокие монументы приводят в порядок с помощью автовышки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Летом мойка выполняется ежемесячно более чем на 50 объектах. Как правило, процедура занимает несколько дней. Сначала наносится мыльный раствор, после под сильным напором подается вода, которая и очищает поверхность, - говорит директор учреждения Марина Шевела.

Например, уже проводятся работы в Октябрьском округе. В частности, уже вымыты памятник маршалу Жукову в Солнечном, часы на бульваре Постышева, мемориал в честь работников кирпичного завода, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как говорит подрядная организация, для проведения работ задействованы семь единиц техники и 122 человека.