Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Иркутске 1 июня 2023 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 1 июня 2023 объявили в администрации города. Также ограничения на торговлю спиртным в День Защиты будут действовать и в других городах и селах региона. Купить горячительные напитки будет нельзя с 08:00 до 23:00 часов 1 июня. однако это не касается кафе, ресторанов и баров.

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 1 июня 2023

- Продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в день запрета является административным правонарушением. Размер штрафа для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей, - напоминают в мэрии.

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 1 июня 2023 запускает работу горячей линии, которая будет принимать сообщения о незаконной торговле. Работа ведется 1 июня с 08:00 до 23:00 часов. Информацию передадут в уполномоченные органы, осуществляющие контроль.

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Телефон горячей линии службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области: 8 (3952) 34-25-48, 8-950-072-30-50.

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