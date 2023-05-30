Летний кинотеатр под открытым небом начнет работать в Иркутске 9 июня Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске готовятся к открытию кинотеатра под открытым небом, который будет показывать российские кинопремьеры, ретроспективные фильмы, классику и картины международных кинофестивалей все лето. Первый сеанс запланирован на 9 июня. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- На открытой площадке сеансы начинаются с наступлением темноты - в 22:00, поэтому в программе фильмы, рассчитанные на взрослую аудиторию. Особая атмосфера, участие музыкантов и художников делает просмотр фильма под открытым небом незабываемым событием, - рассказал директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.

Следить за афишей можно в соцсетях, однако уже известно, что первым фильмом в программе станет комедия и драма «До рассвета» Георгия Даниелянца. В честь начала сезона музыканты исполнят эстрадную и джазовую музыку. Кинотератр находится на территории Иркутского Дома кино, на улице Мухиной 2а.

Напомним, запрет на продажу алкоголя в Иркутске 1 июня 2023 объявили в администрации города. Также ограничения на торговлю спиртным в День Защиты будут действовать и в других городах и селах региона. Купить горячительные напитки будет нельзя с 08:00 до 23:00 часов 1 июня. однако это не касается кафе, ресторанов и баров.