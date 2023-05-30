Спортзал загорелся в школе села Мамоны Иркутского района 30 мая Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Школа загорелась в селе Мамоны Иркутского района утром 30 мая. Сообщение о случившемся поступило в пожарно-спасательную службу в 10:13. По адресу выехали пять спецмашин. Как выяснилось позже, причиной стало короткое замыкание в спортзале, из-за которого начал распространяться огонь в помещении со спортивным инвентарем. Сработала сигнализация. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Детей в здании не было, 30 человек из числа персонала эвакуировались самостоятельно, - рассказали в ведомстве. - Прибывшие пожарные приступили к тушению. В 10:41 пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, полицией задержан водитель, который дважды переехал 19-летнюю жительницу Усть-Ордынского. Пьяный мужчина за рулем иномарки сбил пешехода на парковке, сдавая назад. Очевидцы просили лихача остановиться, но тот скрылся с места ДТП.