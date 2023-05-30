Авиакомпания «ИрАэро» увеличивает число рейсов из Иркутска во Вьетнам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авиакомпания «ИрАэро» увеличивает число рейсов из Иркутска в Ханой (Вьетнам). С 7 июля «Суперджет-100» будет совершать перелеты дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям. Об этом сообщают на официальном сайте перевозчика.

- Мы активно готовимся к возобновлению авиасообщения между Россией и Вьетнамом, - прокомментировал начальник службы организации перевозок «ИрАэро» Александр Макин. - Первый полет по данному маршруту мы совершим в это воскресенье, 4 июня, он уже практически полностью загружен. На протяжении месяца будем летать один раз в неделю, затем - еще и по пятницам.

Также иркутская авиакомпания планирует открыть долгожданные рейсы в курортный Нячанг из Иркутска, Красноярска, Хабаровска, Владивостока и, возможно, ряда других дальневосточных аэропортов. Власти Вьетнама уже дали одобрение на выполнение полетов в Камрань на «Суперджетах».

Напомним, стало известно, запустят ли в Иркутске праздничный салют в День города, 3 июня. Афиша мероприятий уже опубликована в сети, однако традиционный фейерверк в него не вошел. В администрации города приняли решение отказаться в 2023 году от запуска салюта.