Военного поймали на получении взяток при сдаче нормативов в Иркутской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Иркутской области за получение взяток от военнослужащих осужден капитан. Как стало известно, мужчина брал деньги за завышение результатов сдачи нормативов. Так, некоторым незаконно были присвоены первый и высший квалификационные уровни физподготовки.

- Капитан предложил прапорщику Б., исполняющему обязанности начальника физической подготовки, оказать содействие в организации сбора денежных средств, на что тот согласился и привлек для сбора денежных средств четырех человек (материалы уголовных дел в отношении каждого выделены в отдельное производство), - сообщают в пресс-службе Иркутского гарнизонного военного суда.

Посредники передали деньги супруге состоящего в сговоре прапорщика. Женщина согласилась помочь сотрудникам ФСБ и встретилась с капитаном, организовавшим сбор взяток, под предлогом отдать ему деньги. Тот согласился, однако его ждали люди в форме. Отказавшись проследовать с ними, военный прыгнул за руль автомобиля и попытался уехать, протащив за машиной нескольких правоохранителей, которые хотели помешать подозреваемому. С помощью резкого маневра лихач избавился от "хвоста" и скрылся. Однако это не помогло ему избежать наказания.

Ближайшие 1,5 года он проведет в колонии-поселении, а также ему предстоит выплатить штраф в размере 650 000 рублей с лишением права занимать должности государственной службы на срок 3 года. Воинского звания взяточника было решено лишить.

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