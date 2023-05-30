Сохраняя жизни и здоровье: в Иркутском центре СПИД рассказали о вакцинации против ВПЧ

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В Приангарье реализуется проект по исследованию и вакцинации к папиллома-вирусу человека у подростков, находящихся на диспансерном учете в Иркутском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Мероприятия реализуются в рамках комплексной долгосрочной программы, рассчитанной на сохранение репродуктивного здоровья у девочек-подростков в возрасте от 9 до 14 лет с основным заболеванием ВИЧ-инфекция.

Вакцинация является важным шагом в борьбе с распространением инфекций, в числе которых вирус папилломы человека (ВПЧ). Для девочек, живущих с ВИЧ-инфекцией, вакцинация от ВПЧ особенно необходима, так как они наиболее подвержены развитию тяжелых осложнений.

- Наша задача уберечь этих детей от негативных последствий данного вируса. Это логично гармонизируется с концепцией десятилетия детства, объявленного президентом РФ, и мы своими действиями наглядно демонстрируем усилия, направленные на охрану здоровья наших детей, - говорит главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ по СФО, главный врач областного Центра СПИД Юлия Плотникова. - В большинстве регионов России существуют и работают региональные программы вакцинопрофилактики от ВПЧ. К сожалению, Иркутская область пока еще не вошла в этот список. Терять драгоценное время мы не можем, поскольку это сопряжено с большими рисками для здоровья. Мы своими силами и с помощью наших партнеров самостоятельно начали эту работу с особо уязвимой категорией пациентов.

ВПЧ - это вирус, который передается при незащищенных половых контактах и может привести к различным видам рака, включая рак шейки матки, анальный рак, рак горла и другие. У пациентов с любым иммунодефицитом, а также ассоциированным с ВИЧ, риск развития онкологических заболеваний возрастает в разы.

Специалисты Иркутского областного центра СПИД отмечают, что вакцинацию правильнее проводить до начала половой активности, чтобы обеспечить наилучшую защиту. Прививка, сделанная в этот период, формирует иммунитет еще до первой возможной встречи с вирусом и предотвратит наибольшее число случаев онкологических заболеваний и смертей. В более позднем возрасте, вплоть до 26 лет, вакцинация тоже целесообразна обоим полам, а позднее - по узким показаниям, которые отличаются для мужчин и женщин. Вакцинация от ВПЧ является частью комплексной стратегии по предотвращению рака шейки матки и других видов рака, связанных с ВПЧ, как у женщин, так и у мужчин.

В Иркутской области рак шейки матки занимает второе место среди злокачественных новообразований репродуктивной сферы у женщин, уступая только раку молочной железы. В 2021 году региональный показатель этого заболевания составил 26,36 на 100 тысяч населения, что существенно превышает среднюю заболеваемость по стране (19,67 на 100 тысяч).

В России в возрастной группе 30 - 39 лет основной причиной смерти у женщин является именно рак шейки матки (21,5%). В Иркутской области в 2021 году показатель смертности от этого заболевания составил 10,31 на 100 тысяч населения, что превышает средние российские данные - 7,46. Специалисты отмечают высокий показатель запущенности - почти 50% случаев выявляются на III - IV стадии заболевания (в том числе среди женщин 20 - 25 лет). Ежегодно в регионе каждая шестая женщина погибает от этого онкологического заболевания на первом году с момента установления диагноза. Большинство всех этих трагедий, благодаря своевременно проводимым скринингам и вакцинации, можно было бы избежать.

Также стоит отметить, что в Иркутской области Центр СПИД первым среди медицинских организаций региона приступил к вакцинации от ВПЧ. Это лишь часть комплексного подхода к решению проблем репродуктивного здоровья. На сегодняшний день в Центре реализуется большой комплекс мер в этом направлении. Он включает в себя полное сопровождение с периода наблюдения в отделении материнства и детства, далее при переходе в общее диспансерное звено, а в дальнейшем при планировании беременности, в ее сопровождении и до родов.

Благодаря такому комплексному и междисциплинарному подходу на сегодняшний день в Иркутской области женщины, живущие с ВИЧ-инфекцией, рожают абсолютно здоровых детей, подчеркивают специалисты регионального Центра СПИД.

Дети нуждаются в особой заботе государства, и наша задача оказать максимально возможную поддержку каждому ребенку, особенно тем, кто оказался затронут таким заболеванием, как ВИЧ-инфекция. Сегодня в нашем регионе проживает 602 ребенка с диагнозом ВИЧ-инфекция, из них 95 девочек в возрасте с 9 до 14 лет, которые подлежат вакцинации.