Виновника ДТП на улице Транспортной разыскивают в Тайшете Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Тайшета объявила в розыск виновника ДТП на улице Транспортной. Авария произошла вечером 27 мая. Черный джип Toyota Land Cruiser не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении автомобилю Toyota Probox и повернул налево. Произошло столкновение, из-за чего вторая иномарка была повреждена. Лихач с места аварии скрылся. Об этом пишет ИА «Тайшет24».

Правоохранители призывают водителя явиться в отдел полиции самостоятельно и дать объяснения о случившемся. Также помочь могут жители Тайшета и района, которые знают что-либо о владельце Toyota Land Cruiser.

За оставление места дорожно-транспортного происшествия полагается административный арест сроком на 15 суток или лишение водительских прав от 1 до 1,5 лет.

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Сообщить информацию о виновнике ДТП можно по телефону: 8(39563)2-03-76.