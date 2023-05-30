В Братске осудили соцработницу, которая обманом выделила своей дочери 250 тысяч соцпомощи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области суд вынес обвинительный приговор социальному работнику. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Следствие доказало, что злоумышленница-сотрудница соцучреждения в Братске, пользовалась своим должностным положением. Она имела доступ к программному обеспечению, использовала личный логин и пароль, - говорят в министерстве.

Она хотела предоставить меры соцподдержки своей дочери, потому исказила ее персональные данные. В итоге та получила социальную помощь в размере 250 тысяч рублей.

Теперь женщину признали виновной в совершении преступления. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил.