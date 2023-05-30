По окружной дороге микрорайона Зеленый в Иркутске с 1 июня ограничат движение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей и гостей города Иркутска предупредили об очередных дорожных ограничениях. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Речь идет об ограничениях в микрорайоне Зеленый

- Известно, что ограничения ждут в микрорайоне Зеленый на окружной дороге. Проезд будет закрыт с 08.00 1 июня и до 00.00 12 июня по окружной дороге микрорайона Зеленый в районе дома № 28, - рассказывают в пресс-службе администрации города.

Уточняется, что ограничения нужны из-за устройства водопропускной трубы в рамках ремонта автомобильной дороги.

Ранее сообщалось, что из Иркутска открываются рейсы в Сеул с 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Иркутска. Известно, что вылетать в столицу Южной Кореи из столицы Монголии будут в 09.30. При этом горожанам готовы предложить стыковочные рейсы как с минимальным временем ожидания, так и с закладыванием нескольких дней про запас - если есть желание задержаться в Монголии.