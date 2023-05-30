В Слюдянке из-за мошенничества на 5 миллионов рублей в сфере ЖКХ завели уголовное дело Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере около 5 миллионов рублей в Иркутской области.

- Прокуратура Слюдянского района провела проверку исполнения законодательства при установлении тарифов на горячее водоснабжение и теплоснабжение, - говорят в ведомстве.

Известно, что в 2021 году в Слюдянке установили тарифы на теплоснабжение и горячую воду исходя из документации, которую предоставила ресурсоснабжающая организация.

Также уточняется, что организация получала компенсацию расходов на оказание услуг из областного бюджета. Было выявлено, что организация завысила свои расходы. Как итог, был причинен ущерб в размере пяти миллионов рублей.

Заведено дело по статье о мошенничестве. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.