Предложения директора центра «Мой бизнес» Иркутской области Диляры Окладниковой поддержали в Правительстве РФ

Работа центров поддержки предпринимательства “Мой бизнес” обсуждалась в Правительстве РФ. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Работа центров поддержки предпринимательства “Мой бизнес” обсуждалась в Правительстве РФ на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства под председательством Михаила Мишустина в Москве. О подобной работе в Иркутске доложила директор фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области «Центр «Мой бизнес» Диляра Окладникова. Кроме того, она внесла ряд предложений, которые были поддержаны.

– В Иркутской области работает порядка 87 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, это 15 % трудоспособного населения, – рассказала Диляра Окладникова. - Зарегистрированы 94 тысячи самозанятых лиц. Вклад сектора составляет 18 % ВРП. На сегодняшний день по всей стране работают порядка 450 центров «Мой бизнес», которые оказывают меры поддержки для старта и развития бизнеса.

Представители Приангарья предложили выделить отдельную квоту для малых и средних предприятий в программе компенсации логистических затрат предприятиям-экспортерам; внедрить на федеральном уровне практику иркутского центра «Мой бизнес» проводить тестирование на наличие предпринимательских компетенций, обучение заявителей и помогать в составлении бизнес-плана; реализовать в нескольких пилотных регионах практику привлечения студенческих отрядов через Росмолодежь для работы в важнейших отраслях экономики; определить развитие центров «Мой бизнес» в муниципалитетах одним из приоритетов на 2025–2030 годы.

Михаил Мишустин пообещал дать поручения Минтруду, Минэкономразвития и Минсельхозу разработать механизмы сопровождения начинающих предпринимателей, заключивших социальный контракт.