Отделение фонда “Защитники Отечества” открылось в Иркутске

Отделения фонда “Защитники Отечества” открываются с 1 июня по всей стране. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Отделения фонда “Защитники Отечества” открываются с 1 июня по всей стране - указ о его создании подписал президент Владимир Путин 3 апреля 2023 года. Накануне в иркутское отделение фонда для знакомства прибыли участники специальной военной операции, семьи военнослужащих, губернатор Игорь Кобзев, руководитель приемной Президента России – главный Федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников, мэр Иркутска Руслан Болотов, представители Правительства региона. Им показали уже готовые к встрече посетителей помещения фонда, в том числе и комнату психологической разгрузки, где будет работать несколько психологов, “тихую библиотеку”, детскую игровую и несколько кабинетов для взаимодействия со специалистами разных ведомств.

В числе задач филиала фонда – содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Так же фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помогать в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.

– Такие организации, как фонд «Защитники Отечества», не создавались ни в России, ни в Советском Союзе, – отметил Игорь Кобзев. - Это решение Президента, и важно выполнить те 15 задач, которые возложены на фонд. С 1 июня нам предстоит большая и очень ответственная работа. Правительство Иркутской области и я лично, Законодательное Собрание и органы местного самоуправления будем решать любые вопросы, связанные с деятельностью фонда, это наша обязанность.

Для работы в филиале подготовку прошли 32 социальных координатора. Большая часть из них будет работать во всех крупных городах и населенных пунктах Иркутской области.

В Иркутске филиал фонда находится по адресу: ул. Софьи Перовской, д. 30/1.