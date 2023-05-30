В Иркутске началась проверка из-за развернувшегося из Усть-Кута самолета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске проводится доследственная проверка по факту возврата самолета Ан-24 в аэропорт вылета. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России в своих социальных сетях.

-По имеющейся информации, 30 мая самолет вылетел из Иркутска в Усть-Кут. Однако потом был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Причина - обнаружение трещины на иллюминаторе, - говорят в ведомстве.

Самолет успешно приземлился. На борту были пять человек экипажа и 46 пассажиров. Никто не пострадал.

Следователями и криминалистами СКР проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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