Житель Иркутской области выиграл в лотерею почти 20 миллионов рублей Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Почти 20 миллионов рублей в лотерею выиграл житель Иркутской области. Об этом рассказал в своих социальных сетях один из распространителей лотерей в стране.

-Житель Иркутской области принял участие в лотерее. На лотерейный билет он потратил 100 рублей, - говорят в организации.

Согласно правилам этой лотереи, участнику необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от одного до 24-х. Приз получит тот, кто либо угадает все числа, либо не отгадает ни одного. Каким из этих двух способов удалось разбогатеть жителю нашего региона - не уточняется.

В организации добавили, что призы разыгрывают каждые 15 минут с помощью генератора случайных чисел.

На этот раз 19,6 миллиона рублей выиграл участник из Иркутской области. Однако за призом он еще не обращался.