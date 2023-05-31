До 5 лет лишения свободы грозит браконьерам за убийство косули в Осинском районе Фото: Прокуратура Иркутской области

Трех жителей Осинского района осудят за незаконную охоту. По версии дознания, трое мужчин в возрасте от 30 до 33 лет, не имея необходимого разрешения, въехали на территорию охотоугодий на автомобиле. С помощью самодельной лампы-фары они выследили и застрелили из карабина сибирскую косулю. Когда браконьеры погрузили тушу в машину, их задержали сотрудники полиции. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В результате противоправной деятельности животному миру причинен ущерб на сумму 40 тысяч рублей. В ходе расследования мужчины признали вину и возместили причиненный ущерб, - отмечают в ведомстве.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Осинский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит лишение свободы до 5 лет, либо штраф до 1 миллиона рублей.

Напомним, в Иркутской области разыскивают 66-летнего Анатолия Радионова. О его местонахождении ничего неизвестно с 16 мая. За помощью в полицию обратилась сестра пропавшего. Известно, что мужчина отправился из Ангарска в поселок Листвянка на сбор черемши, домой не вернулся.