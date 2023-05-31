Пожар был потушен в речном порту Братска 30 мая Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Накануне, днем 30 мая, в Братске пожарные выезжали в речной порт, где загорелся катер. Об этом по телефон 101 сообщили очевидцы случившегося, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент прибытия пожарных горела капитанская рубка металлического судна типа КС-100, - отмечают в ведомстве. - В течение считанных минут открытый огонь был потушен. Повреждена капитанская рубка на площади 9 квадратных метров.

Выяснилось, что катер не эксплуатировался.

Вскоре был задержан предполагаемый виновник пожара. Им оказался мужчина, которого заметили на территории порта незадолго до случившегося. Его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Напомним, в Иркутской области разыскивают 66-летнего Анатолия Радионова. О его местонахождении ничего неизвестно с 16 мая. За помощью в полицию обратилась сестра пропавшего. Известно, что мужчина отправился из Ангарска в поселок Листвянка на сбор черемши, домой не вернулся.