250 гектаров земли обработают против дикорастущей конопли в Иркутской области Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В целях борьбы с нелегальным оборотом наркотиков власти Иркутской области приняли решение использовать химическую обработку против дикорастущей конопли. Работы проведут на площади в 250 гектаров. Необходимое для этого оборудование, гербициды и бензиновые опрыскиватели, закупят на средства регионального бюджета. На эти цели уже предусмотрено более 700 тысяч рублей, отмечают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Завершиться обработки должны до 15 июля, - отметил губернатор Игорь Кобзев. - Бензиновые опрыскиватели, с помощью которых в территориях смогут обработать труднодоступные участки, передадим в Аларский, Нижнеудинский, Иркутский районы и в Ангарский городской округ.

Также ранее министерством здравоохранения было приобретено девять единиц оборудования, которые позволяют выявлять новые виды запрещенных веществ. Аппаратуру направят в лаборатории Иркутского областного психоневрологического диспансера, Саянской городской больницы и Тайшетской районной больницы.

Напомним, на дорогах Приангарья продолжают бороться с нарушителями ПДД. Для профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения аварийности инспекторы ГИБДД проведут в июне 2023 года несколько различных рейдов. Госавтоинспекция региона опубликовала график запланированных мероприятий.

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