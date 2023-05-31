250 гектаров земли обработают против дикорастущей конопли в Иркутской области
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
В целях борьбы с нелегальным оборотом наркотиков власти Иркутской области приняли решение использовать химическую обработку против дикорастущей конопли. Работы проведут на площади в 250 гектаров. Необходимое для этого оборудование, гербициды и бензиновые опрыскиватели, закупят на средства регионального бюджета. На эти цели уже предусмотрено более 700 тысяч рублей, отмечают в пресс-службе правительства Приангарья.
- Завершиться обработки должны до 15 июля, - отметил губернатор Игорь Кобзев. - Бензиновые опрыскиватели, с помощью которых в территориях смогут обработать труднодоступные участки, передадим в Аларский, Нижнеудинский, Иркутский районы и в Ангарский городской округ.
Также ранее министерством здравоохранения было приобретено девять единиц оборудования, которые позволяют выявлять новые виды запрещенных веществ. Аппаратуру направят в лаборатории Иркутского областного психоневрологического диспансера, Саянской городской больницы и Тайшетской районной больницы.
Напомним, на дорогах Приангарья продолжают бороться с нарушителями ПДД. Для профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения аварийности инспекторы ГИБДД проведут в июне 2023 года несколько различных рейдов. Госавтоинспекция региона опубликовала график запланированных мероприятий.
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