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НовостиОбщество31 мая 2023 4:02

Медведей пересчитали в Прибайкальском национальном парке

Подсчет ввелся вдоль береговой линии Кругобайкальской железной дороги
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Фото Валерия Митина, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Фото Валерия Митина, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Специалисты Прибайкальского национального парка подсчитали проживающих на охраняемой территории медведей. Они два дня курсировали на борту катера вдоль Кругобайкальской железной дороги. Именно здесь в весенний сезон водятся хозяева тайги. На южных склонах раньше пробивается зеленая трава. Об этом рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Результаты учета показали, что встречаемость медведя на побережье осталась на уровне прошлого года – в среднем 4 зверя на 10 км маршрута. Но увеличилось количество самок с медвежатами разного возраста. Встречено 7 медведиц, из них шестеро имели по 1-2 детенышей, а одна самка оказалась многодетной и воспитывает сразу 3 маленьких медвежат-сеголеток, - отмечают госинспекторы.

Практически все медведи проявляли правильную реакцию по отношению к человеку: не обращали на наблюдателей внимания или вовсе спешили скрыться.

Туристов настоятельно просят не отправляться в поход в одиночку в темное время суток, избегать зарослей и не останавливаться на ночевку вдалеке от сел и городов. Также стоит быть осторожными с пищевыми отходами - их запах привлечет медведя за несколько сотен метров. Встретив на пути медвежат, необходимо немедленно и незаметно уйти. Если произошла встреча со взрослым косолапым, то его можно отпугнуть, подняв руки вверх, взяв рюкзак или плащ, сопровождая отход криками. Важно - не поворачивайтесь к хищнику спиной.