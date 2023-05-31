В Тайшете осудили грабителей, напавших на семью бизнесменов ради 4 млн рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тайшете суд вынес приговор грабителям, которые весной 2020 года вломились в дом семьи бизнесменов. Мужчины, зная, что супружеская пара в длительном отъезде, спланировали ограбление. Подельники в масках проникли внутрь, напали на 61-летнюю женщину и ее 15-летнего внука, забрали сотовый телефон, избили и связали скотчем. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Подавив сопротивление, злоумышленники похитили из двух сейфов денежные средства, а также ювелирные изделия, находящееся в доме, на общую сумму более 4 миллионов рублей, - рассказали правоохранители.

Преступники скрылись на машине, но в сентябре их задержали полицейские и следователи СК.

Грабителям назначили сроки от 7 до 8 лет в исправительных колониях строгого режима. Ранее один из соучастников, неоднократно судимый и заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был осужден к 8 годам колонии особого режима.

Напомним, поздним вечером 30 мая неизвестные подожгли постройки на улице Подгорной в Иркутске. Когда спасатели прибыли по адресу, горели три отдельно стоящих строения. Благодаря своевременному обнаружению огня и грамотным действиям сотрудников МЧС России удалось оперативно ликвидировать пожар и не допустить распространение пламени на соседние строения.

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