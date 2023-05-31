Два теплохода столкнулись на реке Лене в Усть-Куте 31 мая

Сотрудники Осетровской транспортной прокуратуры проводят проверку из-за столкновения теплоходов на реке Лене в городе Усть-Куте. По предварительной информации, 31 мая около 06:30 теплоход РТ-482 с баржей, груженой углем, врезался в теплоход «Капитан Каблуков» с баржей, груженой плитами. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- В результате происшествия теплоход «Капитан Каблуков» сел на мель, пострадавших нет, разлива топлива не произошло, - отмечают в ведомстве.

Правоохранители проверят исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, в Тайшете суд вынес приговор грабителям, которые весной 2020 года вломились в дом семьи бизнесменов. Мужчины, зная, что супружеская пара в длительном отъезде, спланировали ограбление, проникли внутрь и напали на бабушку с внуком.