Продолжаются работы по строительству моста через реку Уда в Нижнеудинском районе

Стоимость строительства этого моста оценивается в сумму свыше 996 миллионов рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Мост через реку Уда строят в селе Казачья Бадарановка Нижнеудинского района. Он заменит паромную переправу и позволит открыть свободный проезд по дороге межмуниципального значения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Стоимость строительства этого моста оценивается в сумму свыше 996 миллионов рублей. Деньги на эти цели заложены как в областном, так и в федеральном бюджете, - говорят в правительстве.

Мост станет заменой паромной переправы, работающей уже десятки лет, ее разрушила горная река Уда во время наводнения в 2019 году. Как итог, в Нижнеудинск приходилось добираться в объезд, делая крюк в 150 километров.

Строительные работы начали в 2022 году. На данный момент возведены две береговые и три промежуточные опоры из семи опор моста. Эти работы выполнены на 80%.