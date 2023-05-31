В Иркутской области осудили двух мужчин за контрабанду лесоматериалов на 55 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 55 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

-По данным суда, в 2014-2017 годах два иностранца скупали незаконно заготовленную древесину на территории Тайшетского и Нижнеудинского районов. Потом они ее перерабатывали и реализовывали иностранным компаниям, - говорят в ведомстве.

Внешнеэкономические контракты оформлялись по фиктивным документам, отмечают в ведомстве.

Как итог, этой организованной группе удалось через таможенную границу ЕАЭС экспортировать свыше 17 тысяч кубических метров лесоматериалов. Их стоимость оценивается в 55 миллионов рублей.

Противоправная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками Тайшетского ЛО МВД России на транспорте во взаимодействии с ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Иркутской области.

Как итог, суд приговорил организатора группы к 8,5 года лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также ему придется выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

Его соучастника отправят в колонию строгого режима на 7,5 лет. Помимо этого, он должен выплатить штраф в 500 тысяч рублей.