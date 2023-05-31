Торговая сеть “Слата” в Иркутске обновляет ассортимент на лето

Фото компании.

Люба, привет, прошу согласовать в РСС размещение слаты, все утром вышли — наша задача — всех выбить из потока.

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Спасибо большое!

Лето - благодатная пора, когда все стремятся проводить на природе максимум времени. А еще это сезон свежих фруктов. В “Слате” рассказали, как меняется ассортимент в этом сезоне.

Как обычно, на первом месте у покупателей торговой сети - шашлык из свинины классический и по-кавказски. Однако в этом году можно будет попробовать и новинки.

- Мы расширили ассортимент по шашлыкам из свинины и из курицы в различных маринадах, добавили продукцию для гриля (ребрышки), колбаски и купаты, - рассказал заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Сергей Дорохов.

Порадует новыми рецептами и собственное производство: куриные бедрышки в кефирном маринаде, крылышки в майонезном маринаде, шашлык из куриного филе и стейки из свинины для гриля - только успевай пробовать! Кстати, в “Слате” отмечают, что цены на мясную продукцию остались на уровне прошлого года. Всего же этим летом планируется поставка более 24 тонн шашлыка из мяса и курицы.

Что касается фруктов, то летом царствуют косточковые: персики, нектарины, слива, черешня, абрикосы. В этом году их сезон начался даже чуть раньше обычного - все плантации цветут и ожидается хороший урожай! Уже в мае в “Слату” поступило в 7 раз больше фруктов, чем в прошлом году. Едут они из Узбекистана, Казахстана, Турции и Китая. Этим летом в “Слате” можно будет найти и такую экзотику, как желтое манго из Китая - его завезут около 60 тонн. Всего же в супермаркетах сети планируется продать около 80 тонн косточковых.

Кстати, качество фруктов и овощей, поступающих на полки “Слаты” тщательно проверяют в распределительном центре. Помимо проверки разрешительных документов, подтверждающих качество и безопасность, проводится внешний осмотр, вид в разрезе, вкус и запах.