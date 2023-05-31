В Иркутской области с 1 июня начнется месячник качества и безопасности овощей и фруктов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Месячник качества и безопасности овощей и фруктов проведут в регионе. Инициатор - служба потребительского рынка и лицензирования региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Этот месячник стартует 1 июня, - говорит руководитель регионального ведомства Ольга Степанова.

Помимо этого, известно, что до 30 июня для жителей региона будет доступна горячая линия, по которой жители смогут обратиться по вопросам безопасности и качества овощей и фруктов.

Годом ранее в рамках проводимого месячника состоялось около 150 проверок. Чаще всего специалисты выявляли отсутствие сертификатов соответствия продукции и правил ее хранения.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 55 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.