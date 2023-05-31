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НовостиПолитика31 мая 2023 8:18

В парламенте Иркутской области Андрея Левченко сменит Александр Верхотуров

Решение приняла избирательная комиссия
Елена СИНИЦА
В парламенте Иркутской области Андрея Левченко сменит Александр Верхотуров. Фото: избирательная комиссия Иркутской области

В парламенте Иркутской области Андрея Левченко сменит Александр Верхотуров. Фото: избирательная комиссия Иркутской области

30 мая под председательством Ильи Дмитриева прошло заседание Избирательной комиссии Иркутской области. В ходе заседания было принято решение передать вакантный мандат депутата парламента Александру Верхотурову. Он был выдвинут по списку КПРФ (Региональная группа №6 Ангарская №1). Таким образом, он сменит Андрея Левченко. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

-Кроме этого, на заседании утвердили постановления по части подготовки к выборам регионального парламента, приняли перечень и формы документов, которые кандидаты будут направлять в комиссию, - говорят в избиркоме.

Также был скорректирован порядок открытия, ведения и соответственно закрытия специальных избирательных счетов.

Ранее сообщалось, что вернуть закон о тунеядстве попросили предприниматели Забайкалья на заседании общественного совета партийного проект "Предпринимательство".