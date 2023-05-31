В парламенте Иркутской области Андрея Левченко сменит Александр Верхотуров. Фото: избирательная комиссия Иркутской области

30 мая под председательством Ильи Дмитриева прошло заседание Избирательной комиссии Иркутской области. В ходе заседания было принято решение передать вакантный мандат депутата парламента Александру Верхотурову. Он был выдвинут по списку КПРФ (Региональная группа №6 Ангарская №1). Таким образом, он сменит Андрея Левченко. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

-Кроме этого, на заседании утвердили постановления по части подготовки к выборам регионального парламента, приняли перечень и формы документов, которые кандидаты будут направлять в комиссию, - говорят в избиркоме.

Также был скорректирован порядок открытия, ведения и соответственно закрытия специальных избирательных счетов.

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